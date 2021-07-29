2021-07-29T16:59:00+03:00
2021-07-29T16:59:40+03:00
2021-07-29T16:59:00+03:00
2021
https://1prime.ru/business/20210729/834332554.html
Прибыль "Сибура" в первом полугодии составила 119,2 миллиарда рублей
Бизнес
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Чистая прибыль "Сибура" по МСФО в первом полугодии составила 119,244 миллиарда рублей против убытка в 4,47 миллиарда годом ранее, следует из материалов компании. EBITDA... ПРАЙМ, 29.07.2021
сибур, новости, бизнес
https://1prime.ru/images/83358/15/833581559.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83358/15/833581559.jpg
https://1prime.ru/images/83358/15/833581558.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83358/15/833581558.jpg
https://1prime.ru/images/83358/15/833581546.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83358/15/833581546.jpg
https://1prime.ru/commodities/20210729/834332407.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Сибура" по МСФО в первом полугодии составила 119,244 миллиарда рублей против убытка в 4,47 миллиарда годом ранее, следует из материалов компании.
EBITDA увеличилась более чем вдвое — до 169,975 миллиарда рублей. При этом не учитывающая курсовые разницы скорректированная чистая прибыль, которая используется для расчета дивидендов, выросла в 3 раза и составила 107,74 миллиарда рублей.
По итогам второго квартала чистая прибыль "Сибура" составила 76,43 миллиарда рублей, увеличившись в 1,5 раза по сравнению с показателем прошлого года, скорректированная — 62,83 миллиарда рублей, подскочив в 15 раз год к году. Показатель EBITDA вырос более чем в 2,5 раза — до 96,5 миллиарда рублей.