МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Сибура" по МСФО в первом полугодии составила 119,244 миллиарда рублей против убытка в 4,47 миллиарда годом ранее, следует из материалов компании. Чистый долг "Сибура" по МСФО за первое полугодие сократился на 17%

EBITDA увеличилась более чем вдвое — до 169,975 миллиарда рублей. При этом не учитывающая курсовые разницы скорректированная чистая прибыль, которая используется для расчета дивидендов, выросла в 3 раза и составила 107,74 миллиарда рублей.

По итогам второго квартала чистая прибыль "Сибура" составила 76,43 миллиарда рублей, увеличившись в 1,5 раза по сравнению с показателем прошлого года, скорректированная — 62,83 миллиарда рублей, подскочив в 15 раз год к году. Показатель EBITDA вырос более чем в 2,5 раза — до 96,5 миллиарда рублей.