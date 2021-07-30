АНКАРА, 30 июл — ПРАЙМ. Генконсульство России призвало россиян, находящихся в пожароопасных регионах Турции, быть предельно внимательными и готовыми к возможной эвакуации, при этом среди пострадавших от пожаров российских туристов нет, заявил РИА Новости представитель генконсульства РФ в Анталье в пятницу. Туроператор рассказал о реакции отдыхающих россиян на пожары в Турции

"В координации с туроператорами, активистами нашего общества соотечественников, префектурой и муниципальными службами генконсульство по линии экстренной телефонной связи поддерживало контакт с нашими гражданами, консультировало обращавшихся по необходимым вопросам, ориентировало о текущей ситуации и предпринимаемых мерах по временному размещению нуждающихся туристов. Призываем наших соотечественников, находящихся в пожароопасных регионах Турции, быть предельно внимательными, готовыми к возможной эвакуации и следовать указаниям местных властей на случай возникновения чрезвычайной ситуации", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в пригородах Мармариса работы по пожаротушению продолжаются. Вечером и ночью властям удалось взять под контроль основные очаги возгорания, угрожавшие жилым домам и местным гостиничным комплексам.

"Официально подтверждена гибель одного турецкого гражданина, оказывавшего помощь в тушении пожара. Поступила также информация о пострадавших в результате воздействия угарного газа. Они находятся под наблюдением врачей, их жизни ничто не угрожает. По информации, полученной генконсульством в префектуре и городской администрации, среди пострадавших российских граждан нет", — сказал представитель российской дипмиссии.

Он добавил, что накануне вечером местными властями была проведена превентивная эвакуация туристов из нескольких гостиниц, оказавшихся в зоне риска. Они были временно размещены в отелях в безопасной части города.

"По ситуации на 12.00 текущего дня, по данным местных властей, пожарная опасность для отелей в Мармарисе миновала. Большая часть гостиниц продолжает функционировать в штатном режиме и принимать новые тургруппы. В течение дня запланировано возвращение всех туристов в отели по месту их постоянного отдыха", — сказал собеседник агентства.

Ранее министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли сообщал, что тушение 20 лесных пожаров продолжается в шести провинциях на юге страны. Сообщалось также о четырех жертвах стихийного бедствия и 183 пострадавших.

Пожар затронул популярные турецкие курорты Бодрум и Мармарис, в районе которых была произведена эвакуация нескольких отелей. Как сообщил РИА Новости мэр Бодрума Ахмет Арас, лесной пожар в его окрестностях потушен, все эвакуированные туристы вернулись в свои отели, пострадавших нет.