ЯРОСЛАВЛЬ, 31 июл — ПРАЙМ. Поезд Адлер-Москва столкнулся с грузовиком в Калужской области, пассажиры поезда не пострадали, сообщило правительство региона. Анталья и ряд других провинций Турции объявлены зоной бедствия

"Авария с участием поезда и грузовой машины произошла в Ферзиковском районе. Состав следовал по маршруту Адлер-Москва. На месте работают оперативные службы. Водитель цементовоза погиб. Идёт эвакуация пассажиров. Пострадавших среди пассажиров нет. В настоящий момент их доставляют на вокзалы. Всем желающим помогут добраться до пункта назначения", — говорится в сообщении.

По данным ГУ МЧС по региону, информация о ДТП поступила в 13.10 мск. Авария произошла на железнодорожном переезде в 4 километрах от населенного пункта Ферзиково.

Первые два непассажирских вагона поезда Адлер-Москва сошли с рельсов из-за столкновения с грузовиком, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.

"В результате ДТП два первых вагона поезда сошли с рельсов, это не пассажирские вагоны. Возгорания не было", — рассказал собеседник.

Он отметил, что несколько человек из поезда получили ушибы. "Но от госпитализации они отказались", — уточнил представитель ведомства.

По его словам, на месте продолжает работа по ликвидации последствий аварии.