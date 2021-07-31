АНКАРА, 31 июл — ПРАЙМ. Три пятизвездочных отеля эвакуированы в турецком Бодруме из-за лесного пожара, сообщает агентство DHA. Анталья и ряд других провинций Турции объявлены зоной бедствия

По данным агентства, пожар начался в квартале Ичмелер и из-за ветра начал быстро приближаться к жилой зоне. Эвакуация проведена в профилактических целях. Непосредственной угрозы возгорания отелей нет.

Как заявил ранее в субботу министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли, за последние четыре дня взяты под контроль 88 лесных пожаров в 30 турецких провинциях. Продолжается тушение 10 пожаров в провинциях Адана (район Пос), Анталья (Манавгат, Аксеки, Газипаша), Мугла (Мармарис, Кёйджегиз), Мерсин (Айдынджик, Силифке), Османие (Кадирли). Ранее сообщалось о шести жертвах стихийного бедствия и 410 пострадавших.

Пожары затронули популярные турецкие курорты Бодрум и Мармарис, в районе которых эвакуированы несколько отелей. Как сообщил РИА Новости мэр Бодрума Ахмет Арас, лесной пожар в его окрестностях потушен, все эвакуированные туристы вернулись в свои отели, пострадавших нет.