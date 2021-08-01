В Минтруде рассказали, как получить 250 тысяч рублей на открытие бизнеса
В 2021 году на реализацию социального контракта было выделено 26,3 миллиарда рублей
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. В 2021 году все регионы России кроме столицы получили средства для программы социального контракта, сообщила "Российской газете" заместитель министра труда Ольга Баталина.
В совокупности на цели программы бюджет выделил 26,3 миллиарда рублей, пишет издание.
Замминистра рассказала о направлениях использования соцконтракта.
Содействие занятости
В рамках программы россияне могут повысить квалификацию, пройти переобучение, которое будет оплачено государством.
Заключив социальный контракт, гражданин получит единовременную выплату в размере одного прожиточного минимума. После трудоустройства из бюджета будут дполнительно перечислены три выплаты в размере прожиточного минимума.
Индивидуальное предпринимательство или самозанятость
Программа позволяет получить выплату в размере 250 тысяч рублей на открытие собственного дела, например, мастерской или кондитерской.
Соцконтракт также распространяется на приобретение технику для сельхозобработки или скота.
Поддержка личного подсобного хозяйства
На эти цели россиянин может получить 100 тысяч рублей. Обязательным условием является регистрация в качестве самозанятого, отметила Ольга Баталина.