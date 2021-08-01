МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. В 2021 году все регионы России кроме столицы получили средства для программы социального контракта, сообщила "Российской газете" заместитель министра труда Ольга Баталина. Кабмин продлил упрощенный порядок регистрации безработных

В совокупности на цели программы бюджет выделил 26,3 миллиарда рублей, пишет издание.

Замминистра рассказала о направлениях использования соцконтракта.

Содействие занятости

В рамках программы россияне могут повысить квалификацию, пройти переобучение, которое будет оплачено государством.

Заключив социальный контракт, гражданин получит единовременную выплату в размере одного прожиточного минимума. После трудоустройства из бюджета будут дполнительно перечислены три выплаты в размере прожиточного минимума.

Индивидуальное предпринимательство или самозанятость

Программа позволяет получить выплату в размере 250 тысяч рублей на открытие собственного дела, например, мастерской или кондитерской. Евросоюз рассмотрит санкции против Белоруссии из-за нелегальных мигрантов

Соцконтракт также распространяется на приобретение технику для сельхозобработки или скота.

Поддержка личного подсобного хозяйства

На эти цели россиянин может получить 100 тысяч рублей. Обязательным условием является регистрация в качестве самозанятого, отметила Ольга Баталина.