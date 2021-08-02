МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Самые высокие зарплаты в РФ в августе предлагают главе компании по производству теплового оборудования, стоматологу-имплантологу и техническому архитектору по разработке корпоративного мессенджера, следует из рейтинга, которым поделился с РИА Новости сервис "Работа.ру". Названы российские регионы с самой высокой зарплатой

Так, гендиректор может зарабатывать до 600 тысяч рублей в месяц. При этом он должен иметь стаж работы на аналогичной должности от 3 лет в компании с численностью сотрудников более 300 человек, опыт автоматизации и систематизации бизнес-процессов, управленческие навыки и умение работать в офисных программах и 1С.

Стоматолог-имплантолог в частной клинике может получать до 400 тысяч рублей. Работодатель также хочет найти специалиста как минимум с трехлетним опытом работы. А техническому архитектору готовы платить до 275 тысяч — при условии, что у него за плечами есть хотя бы год работы на такой же должности и успешные кейсы в реализации проектов, администрировании и технической поддержке операционных систем.

На зарплату в 250 тысяч рублей может рассчитывать Head of Android — глава разработчиков приложений для Android, а также разработчик C++. От первого требуется опыт в разработке более 6 лет, а от второго — 2 года. До 250 тысяч готовы платить и холодильщику в ремонтно-строительной компании. Ему предстоит проводить диагностику и ремонт холодильников, объяснять причины неисправностей и учить правильной эксплуатации техники.

Замыкают августовский рейтинг дизайнер-проектировщик в камнеобрабатывающей компании, маркетолог для сети супермаркетов, столяр-краснодеревщик и жестянщик на ночных сменах в таксомоторном парке. Все они могут рассчитывать на ежемесячный доход в размере до 200 тысяч рублей.