МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Совокупное состояние российских миллиардеров за январь-июль 2021 года выросло на 39,4 миллиарда долларов, больше всех разбогател основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Исследование показало, кто будет зарабатывать больше всех в августе

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира. В настоящее время в него входят 24 гражданина РФ.

Самый значительный рост богатства с начала года зафиксирован у Мордашова, находящегося на четвертой строчке рейтинга среди российских миллиардеров, — на 6,14 миллиарда долларов, до 29,2 миллиарда. Также заметно увеличилось состояние совладельца "Новатэка" Леонида Михельсона и основного бенефициара НЛМК Владимира Лисина — на 5,8 и 5,5 миллиарда долларов соответственно. Они занимают второе и третье место в списке.

Первое место среди российских миллиардеров сохранил один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин (рост состояния с начала года на 3,36 миллиарда долларов — до 33,4 миллиарда). Пятое место занял совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, его состояние с начала года выросло на 4,01 миллиарда долларов, до 21,3 миллиарда долларов. Безос снова опустился на второе место в списке миллиардеров Forbes

На шестой позиции — Геннадий Тимченко, владеющий долями в "Новатэке" и "Сибуре". Его состояние с начала года увеличилось на 4,52 миллиарда — до 21,2 миллиарда долларов. Седьмую строчку занимает Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон") — с начала года он разбогател на 3,11 миллиарда долларов, его состояние сейчас — 21,1 миллиарда долларов. Восьмое место у Романа Абрамовича (Evraz) — его состояние выросло на на 280 миллионов, до 18,7 миллиарда долларов.

На девятом месте основной владелец "Реновы" Виктор Вексельберг (рост богатства на 1,82 миллиарда — до 17,9 миллиарда долларов).

Снизилось состояние с начала года только у пятерых миллиардеров из списка. Больше всех потеряли бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко (десятое место) – 886 миллионов долларов, и основательница и гендиректор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук (19-е место) — 731 миллион долларов. В результате их состояние составило 17,2 и 8,35 миллиарда долларов соответственно.