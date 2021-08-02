МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Среднерыночные ипотечные ставки на новостройки к концу года могут вырасти до 9%, сообщил в понедельник журналистам гендиректор компании "Дом.РФ" Виталий Мутко. В России подскочил спрос на коммерческую недвижимость

"Я думаю, к концу года 8,5-9% может быть. Рефинансирование будет 8,3-8,4%. "Вторичка", думаю, будет 9-9,2%", — сказал он.

Сейчас, по его словам, среднерыночная ставка по ипотеке на первичное жилье составляет 8,2%.

"По льготной ипотеке 6,1-6,2% держится, по семейной — 5,5%", — добавил Мутко.