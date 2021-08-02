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Мутко заявил о грядущем росте ипотечных ставок на новостройки
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Среднерыночные ипотечные ставки на новостройки к концу года могут вырасти до 9%, сообщил в понедельник журналистам гендиректор компании "Дом.РФ" Виталий Мутко. "Я думаю, к концу... ПРАЙМ, 02.08.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Среднерыночные ипотечные ставки на новостройки к концу года могут вырасти до 9%, сообщил в понедельник журналистам гендиректор компании "Дом.РФ" Виталий Мутко.
"Я думаю, к концу года 8,5-9% может быть. Рефинансирование будет 8,3-8,4%. "Вторичка", думаю, будет 9-9,2%", — сказал он.
Сейчас, по его словам, среднерыночная ставка по ипотеке на первичное жилье составляет 8,2%.
"По льготной ипотеке 6,1-6,2% держится, по семейной — 5,5%", — добавил Мутко.