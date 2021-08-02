МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Туроператор TUI Россия открыл продажи туров на египетские курорты — Шарм-эш-Шейх и Хургаду, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе компании. Эксперт рассказал, что будет влиять на цену туров в Египет и Доминикану

"TUI Россия открыл продажи туров в Египет с перелетом в аэропорты Красного моря. Полетная программа туроператора базируется на рейсах авиакомпании Egypt Air с 9 августа 2021 года и продлится до 27 марта 2022 года", — сообщили в туроператоре.

Прямые перелеты из Москвы из аэропорта "Домодедово" будут выполняться сразу в два египетских курортных региона – Хургаду и Шарм-эш-Шейх. В Хургаду — четыре раза в неделю — по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям, а в Шарм-эш-Шейх — три раза в неделю — по вторникам, четвергам и субботам.

"Египет разрешает въезд в страну по предъявлению отрицательного результата ПЦР-теста или сертификата о прохождении вакцинации. Прошедшим полный курс вакцинации туристам въезд разрешается не ранее, чем через 14 дней после получения второй дозы вакцины", — пояснили в компании.

В туроператоре также добавили, что невакцинированным туристам необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на английском языке, сделанный в течение 72 часов до предположительного времени прохождения паспортного контроля в Египте. Также всем туристам необходимо заполнить форму медицинской декларации (Health Declaration Form) на борту самолета.

Россия возобновляет с 9 августа авиасообщение с красноморскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх с частотой пять рейсов в неделю на каждом из маршрутов, сообщили ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В штабе отметили, что решение о дальнейшем увеличении числа рейсов по этим маршрутам примут по результатам визита российской делегации в Египет для оценки эпидемиологической обстановки.