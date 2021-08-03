МОСКВА, 3 авг – ПРАЙМ. Практически любое место в квартире, где есть бытовая химия, электроприборы и не защищенная специальными гаджетами мебель, представляет потенциальную опасность для маленьких детей, рассказала РИА Недвижимость врач-педиатр "Инвитро-Центр" Елена Гунько. Эксперт объяснил, как отразится "очистка" паспортов на сделках с жильем

По ее словам, к врачу-педиатру довольно часто обращаются родители детей, получивших травмы в пределах квартиры. "Важно объяснить ему (ребенку — ред.), что в квартире представляет опасность, а если ребенок совсем маленький, постараться максимально следить за его действиями возле этих предметов", — сказала врач.

Она уточнила, что любая современная квартира полна опасностей для детей – это острые углы, бытовая химия, розетки, окна, кухонная плита.

Защитить ребенка от электричества помогут спрятанные под плинтусом провода и использование заглушки с ключом на розетках, электроприборы не должны быть со свободно свисающим шнуром, а на ручки шкафов и дверцы желательно приобрести специальные блокаторы, посоветовала врач.

"Мебель должна быть хорошо закреплена, не должна шататься, так как ребенок может ее опрокинуть на себя. Также можно приобрести специальные накладки на углы мебели, об которые дети часто ударяются", — добавила Гунько.

Ящики с косметикой, моющими средствами, порошками и лекарствами тоже представляют собой особую опасность для детей, поэтому их нужно убирать на верхние полки.

"Ну и, конечно окна, которые очень привлекают детей. Москитную сетку лучше убрать, так как она не может быть полноценной защитой. Желательно использовать специальные съемные ручки, блокаторы окон или замки со звуковым сигналом. Важно также не забывать отодвигать от окон стулья и тумбочки, по которым малыш может залезть на подоконник", — отметила врач.

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