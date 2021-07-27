МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Жителей Москвы, выбрасывающих мусор из окон своих квартир, будут наказывать, сообщает "Москва 24".

Россиян предложили штрафовать за выброшенный из машины мусор

Более того, по его словам, речь может идти и об уголовном деле, если выброшенный мусор из окна навредил здоровью.

Собеседник телеканала подчеркивает, что нарушение должно быть зафиксировано на фото, аудио- или видеозаписи.

Эти меры наказания будут применяться и к жильцам многоквартирных домов, которые выбрасывают мешки с мусором возле подъезда или на лестничной площадке.