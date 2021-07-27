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Москвичам, выбрасывающим мусор из окон, пригрозили штрафом
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Жителей Москвы, выбрасывающих мусор из окон своих квартир, будут наказывать, сообщает "Москва 24". Юриста Андрей Лямзин в беседе с телеканалом рассказал, что нарушителям грозит... ПРАЙМ, 27.07.2021
новости, здоровье, общество , право
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Жителей Москвы, выбрасывающих мусор из окон своих квартир, будут наказывать, сообщает "Москва 24".
Юриста Андрей Лямзин в беседе с телеканалом рассказал, что нарушителям грозит штраф в размере от 500 до 1000 рублей, если будет доказан "факт выброса мусора в неположенном месте".
Более того, по его словам, речь может идти и об уголовном деле, если выброшенный мусор из окна навредил здоровью.
Собеседник телеканала подчеркивает, что нарушение должно быть зафиксировано на фото, аудио- или видеозаписи.
Эти меры наказания будут применяться и к жильцам многоквартирных домов, которые выбрасывают мешки с мусором возле подъезда или на лестничной площадке.