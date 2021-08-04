МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Наличие достаточного бюджета у городов является важным, но не единственным условием для организации в них комфортной среды, рассказал в интервью РИА Недвижимость заместитель гендиректора фонда "Дом.РФ" Антон Финогенов. Риелторы назвали подмосковные города с самыми дешевыми новостройками

Урбанист навал проблему многоликой, так как у всех городов разные стартовые условия, в дальнейшем определяющие качество жизни.

"У крупного индустриального города с развивающимися предприятиями в бюджете есть деньги на среду, а городу с хронически дефицитным бюджетом не до этого. Например, Тюмень и Курган — вроде бы соседи, но совсем разные судьбы. Вместе с этим богатство, конечно, не определяет на сто процентов качество городской среды", — сказал Финогенов.

Он отметил, что северные и арктические города, например, Норильск, рассматриваются для временного проживания. Никто не связывает свое долгосрочное будущее с этими территориями, поэтому там практически нет новых жилых строек. При этом эксперт считает, что активное жилищное строительство, скорее, индикатор того, люди верят в город и вкладывают в него деньги. Еще один критерий, по его мнению, — это менеджмент и качество управления городом.

По словам Финогенова, даже не самым богатым городам, например, Белгороду, удается приходить к качественным результатам благодаря политике менеджмента, ориентированной на конкретные достижения.

"Многие чиновники уверены, что если в городе есть школы, детские сады и хороший асфальт, то все прекрасно. Однако горожанам, особенно молодым, нужно гораздо больше – общественная и культурная активность, разнообразные возможности для самореализации. В городе должно быть модно жить", — заключил он.

Полностью интервью с Антоном Финогеновым читайте на сайте "РИА Новости Недвижимость" в 10.00 мск.

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