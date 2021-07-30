МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Жители российских мегаполисов при онлайн-заказе холодных напитков предпочитают соки, нектары и газировку, говорится в совместном исследовании сервисов "СберМаркет" и "СберЗдоровье" (есть в распоряжении РИА Новости). СМИ изучило законопроект об аресте активов компаний-неплательщиков

Аналитики посчитали средние цены и сравнили продажи холодных напитков с января по июль 2021 года в магазинах более чем 60 ритейлеров, проанализировав в целом больше 3 миллионов онлайн-заказов продуктов в мегаполисах. По данным "СберМаркета", холодные напитки кладут в корзину шесть из 100 покупателей.

"Самые популярные заказы в онлайне – соки, нектары и газировка: в среднем они есть в 17%, 14% и 8% корзин россиян (заказывающих холодные напитки — ред.). Следом идут квас (6,4%) и вода с газом (5,9%)", — говорится в исследовании. Безалкогольные пиво, шампанское, вино и холодный кофе покупают реже — всего 1,3% заказов.

Больше других напитки покупают москвичи: каждый второй заказ содержит какой-либо товар из этой категории. Далее с большим отрывом в тройку лидеров входят Санкт-Петербург (доля напитков в корзинах –– 12,2%) и Новосибирск (8,6%). На последнем месте — Калининград: там доля такой продукции в онлайн-заказе составляет лишь 1,1%.

По экспертным оценкам, средняя цена нектаров в РФ составляет 37,6 рубля за объем от 0,93 до одного литра, сок дороже в среднем в два раза — 73 рубля за один литр. Бутылка воды объемом 0,5 литра обойдется в 32,4 рубля, 1,5 литра газировки — в 52,4 рубля, а средняя цена 1,4-1,5 литра кваса — 59,8 рубля.

Холодный чай в среднем в РФ стоит 51,6 рубля за 0,5-0,68 литра, холодный кофе — 174,3 рубля за объем 0,18-0,33 литра, а безалкогольное пиво (0,3-0,5 литра) — 63,5 рубля.

Самые дешевые напитки — в Перми, Санкт-Петербурге и Краснодаре, самый дорогой товарный ряд в этой категории –– в Калининграде; следом идут Москва и Казань. Межу тем, по данным сервисов, самый дорогой среди мегаполисов квас, по 113 рублей — тоже в Казани.

"Это единственный город, где средняя цена за 1,4 литра кваса превысила 100 рублей. Самый дешевый квас можно найти в Волгограде (47 рублей), Самаре и Омске (48 рублей) и Воронеже (50 рублей)", — говорится в исследовании.

"В среднем по России из напитков предсказуемо дешевле всех стоят вода, нектары и холодный чай. Дороже всех –– энергетики и безалкогольные вино, шампанское и пиво", — заключают эксперты.