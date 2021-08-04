МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль японского производителя потребительской электроники Sony Corporation, приходящаяся на акционеров, за первый квартал 2021-2022 финансового года (с 1 апреля по 30 июня 2021 года) выросла на 9,4% и составила 211,8 миллиарда иен (1,9 миллиарда долларов), говорится в пресс-релизе компании. Чистая прибыль Toyota в первом квартале фингода выросла в 5,6 раза

Разводненная прибыль в пересчете на одну обыкновенную акцию составила 169,22 (1,5 доллара) иены против 155,27 иены (1,4 доллара) за аналогичный период годом ранее. Операционная прибыль выросла на 26% и составила 280,1 миллиарда иен (2,56 миллиарда долларов). Выручка Sony выросла на 15% и составила 2,257 триллиона иен (20,7 миллиарда долларов).

Компания прогнозирует, что по итогам текущего финансового года ее чистая прибыль составит 700 миллиардов иен (6,4 миллиарда долларов) против 1,03 триллиона иен (9,4 миллиарда долларов) в 2020-2021 финансовом году. При этом ранее Sony прогнозировала чистую прибыль на уровне 660 миллиардов иен (6,04 миллиарда долларов). Выручка по итогам текущего финансового года, согласно прогнозу, составит, как и ожидалось ранее, 9,7 триллиона иен (88,8 миллиарда долларов) против 8,99 триллиона иен (82,3 миллиарда долларов) годом ранее.

Sony Corporation — одна из крупнейших в мире корпораций по производству потребительской электроники. Компания была основана в 1946 году.