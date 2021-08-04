МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Ассоциации производителей средств индивидуальной защиты попросили правительство устранить недостатки в отраслевой нормативной базе, из-за которых в больницы могут поставляться небезопасные маски. Об этом сообщает РБК. Врач рассказал, сколько длится иммунитет к коронавирусу

Основная проблема состоит в том, что из-за существующих порядков регистрации некоторые производители выпускают средства защиты без проведения необходимых испытаний.

Это не позволяет разным учреждениям, в первую очередь больницам, соблюдать санитарно-эпидемиологические требования и создает риск поставок недоброкачественных респираторов и масок, что приводит к заболеваниям COVID-19 среди медиков, говорится в материале.

В связи с этим ассоциации попросили внести в законодательство пункт об обязательном наличии сертификата качества у средств защиты дыхания для больниц, запретить поставки без прохождения токсикологических и технических испытаний, а также исключить маски и респираторы из списка изделий с упрощенной регистрацией.