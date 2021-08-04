МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Американская компания Mosaic, которая является основным производителем фосфорных удобрений в США, сочла недостаточными пошлины на фосфаты из России и Марокко и инициировала иски в международном торговом суде США, сообщила Mosaic. Запасы нефти в США за неделю выросли на 3,6 миллиона баррелей

"Mosaic инициировала иски в международном торговом суде США, оспаривая некоторые аспекты окончательных решений министерства торговли США, которые, как мы полагаем, не отражают в полной мере (размер — ред.) марокканских и российских субсидий (на производство — ред.) фосфорных удобрений", — говорится в документе компании.

Американская компания Mosaic, которая является основным производителем фосфорных удобрений в США, в конце июня 2020 года подала петиции в регулирующие органы США с просьбой ввести пошлины на импорт фосфорных удобрений из РФ, а также Марокко. Mosaic считает, что российские и марокканские производители имеют преимущество за счет субсидирования производства.

В феврале 2021 года минторг США принял окончательное решение по импорту фосфатов из России и Марокко. Финальные ставки пошлин определены на уровне 9,19% для компании "Апатит", которая входит в группу "Фосагро", 47,05% — для компании "Фосфорит" группы компаний "Еврохим", 17,2% — для остальных российских производителей.