МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Цены на вторичное жилье в крупнейших городах России в июле выросли в среднем на 4%, тогда как в июне впервые за долгое время было зафиксировано снижение цен, выяснили для РИА Новости эксперты консалтинговой группы SRG. Аналитики объяснили, почему увеличился спрос на "вторичку" в ипотеку

"В отличие от июня 2021 года, когда впервые за долгий период была зафиксирована отрицательная динамика по росту цен, стоимость в июле вновь начала расти, в среднем на 4%", — отмечается в сообщении.

В Москве средняя стоимость жилья составила 264 347 рублей за квадратный метр, прибавив 2,76% по сравнению с июнем. За год недвижимость выросла в цене на 18,16%.

Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья Санкт-Петербурга выросла на 1,94% и составила 154 295 рублей. За год недвижимость подорожала на 19,83%.

Наибольшее увеличение средней стоимости "квадрата" отмечено в Нижнем Новгороде. За месяц цены выросли на 7,16% — до 86 748 рублей. На втором месте Омск, где цены прибавили 6,74%, на третьем — Казань с ростом на 6,14% (57 673 рубля и 99 780 рублей за квадратный метр соответственно).

Квадратный метр в Краснодаре, который в прошлом месяце был аутсайдером по росту стоимости, за июль подорожал на 5,96%, а за год на 21,38% — до 66 344 рублей.

Меньше всего цена "квадрата" за месяц выросла в Ростове-на-Дону и Тольятти – на 1,84% и 1,04%, до 63 564 рублей и 44 214 рублей соответственно. За год в Ростове-на-Дону жилье подорожало на 10,05%, в Тольятти — на 8%.

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