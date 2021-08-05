Цены на вторичное жилье в крупнейших городах России в июле выросли в среднем на 4%
МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Цены на вторичное жилье в крупнейших городах России в июле выросли в среднем на 4%, тогда как в июне впервые за долгое время было зафиксировано снижение цен, выяснили для РИА Новости эксперты консалтинговой группы SRG.
"В отличие от июня 2021 года, когда впервые за долгий период была зафиксирована отрицательная динамика по росту цен, стоимость в июле вновь начала расти, в среднем на 4%", — отмечается в сообщении.
В Москве средняя стоимость жилья составила 264 347 рублей за квадратный метр, прибавив 2,76% по сравнению с июнем. За год недвижимость выросла в цене на 18,16%.
Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья Санкт-Петербурга выросла на 1,94% и составила 154 295 рублей. За год недвижимость подорожала на 19,83%.
Наибольшее увеличение средней стоимости "квадрата" отмечено в Нижнем Новгороде. За месяц цены выросли на 7,16% — до 86 748 рублей. На втором месте Омск, где цены прибавили 6,74%, на третьем — Казань с ростом на 6,14% (57 673 рубля и 99 780 рублей за квадратный метр соответственно).
Квадратный метр в Краснодаре, который в прошлом месяце был аутсайдером по росту стоимости, за июль подорожал на 5,96%, а за год на 21,38% — до 66 344 рублей.
Меньше всего цена "квадрата" за месяц выросла в Ростове-на-Дону и Тольятти – на 1,84% и 1,04%, до 63 564 рублей и 44 214 рублей соответственно. За год в Ростове-на-Дону жилье подорожало на 10,05%, в Тольятти — на 8%.
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