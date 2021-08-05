МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить 8 миллиардов рублей на гранты малому и среднему бизнесу, которому пришлось приостановить работу из-за мер по COVID-19 в регионах, сообщает пресс-служба кабмина. Годовая инфляция в России замедлилась

"На безвозмездные гранты для малого и среднего бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) будет выделено 8 миллиардов рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Уточняется, что выплаты смогут получить предприниматели и НКО, которым пришлось приостановить работу из-за новых ограничительных мер в регионах. Размер компенсации за каждые две недели простоя будет равен половине минимального размера оплаты труда (МРОТ) в расчёте на одного сотрудника. На случай продления ограничений предусмотрена возможность увеличения грантов до одного МРОТ.

"Заявку на получение краткосрочного безвозмездного гранта можно будет направить в налоговую службу через личный кабинет налогоплательщика. В прошлом году ФНС достаточно оперативно обеспечила доведение средств до предпринимателей. Уверен, они справятся с этой задачей и сейчас", — отметил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 2 августа.

Принятое распоряжение поддержит бизнес и НКО на фоне противоэпидемических ограничений, введённых в отдельных российских регионах, подчеркивает пресс-служба.