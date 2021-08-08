МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Комиссия Российского союза туриндустрии (РСТ) по винному туризму предложила создать национальный туристский маршрут "Винные дороги России", говорится в сообщении союза. Минсельхоз ожидает снижения цен на российское вино

"В настоящее время мы начинаем сотрудничество с платформой Россельхозбанка "Своё Родное. За городом", которая является федеральным агрегатором и маркетплейсом продукции фермерских хозяйств. С июля платформа развивает новое направление путешествия, где размещается информация о фермах, предоставляющих туристические услуги, а также предлагаются к бронированию готовые туры. В августе мы начинаем сбор информации от винных хозяйств и туроператоров для размещения в разделе "Винные туры" на площадке "Своё родное. За городом", — сообщила руководитель комиссии РСТ по винному туризму Елена Порман на совещании по вопросам развития винного туризма на Кубани.

"При развитии винного и сельского туризма в Краснодарском крае полезно использовать кластерную модель, объединяя в комплексные маршруты винодельни, объекты агротуризма — сыродельни, фермерские хозяйства, а также предлагая к посещению местные объекты природного и культурного наследия", — сказала руководитель комиссии союза, сопредседатель рабочей группы по сельскому туризму Елена Порман в своем выступлении в ходе совещания по вопросам развития винного туризма на Кубани.

"Такая комплексность маршрутов и вовлечение пула заинтересованных сторон позволит в дальнейшем на основе региональных брендовых маршрутов разработать и предложить качественный национальный туристский маршрут "Винные дороги России", который, согласно целевым характеристикам НТМ, будет охватывать целую группу туристских объектов, явлений, впечатлений и процессов в единой тематике", — добавила она.

Порман предложила Краснодарскому краю выступить ведущим регионом в формировании нацмаршрута при поддержке комиссии РСТ по винному туризму. Глава комиссии также отметила, что в настоящее время начинается сотрудничество с платформой Россельхозбанка "Свое Родное. За городом", агрегатором и маркетплейсом продукции фермерских хозяйств.

По ее словам, с июля платформа развивает новое направление "Путешествия", где размещается информация о фермах, предоставляющих туристические услуги, а также предлагаются к бронированию готовые туры. "В августе мы начинаем сбор информации от винных хозяйств и туроператоров для размещения в разделе "Винные туры" на площадке "Своё родное. За городом", — сказала Порман.

Участники совещания отметили актуальность взаимодействия и объединения усилий двух развивающихся отраслей – винной и туристической, что позволит выработать единую стратегию развития и сделать винный туризм экономически привлекательным для винных хозяйств и туриндустрии, а также востребованным и доступным для туристов. В РСТ также отметили, что объем производства вина в Краснодарском крае в прошлом году составил 19 миллионов декалитров, всего в России в 2020 году было произведено 43 миллионов декалитров вина. В экспорте российских вин в 2020 году доля вин Кубани превысила 50% и составила 4,2 миллионов литров при общем объеме экспорта 8 миллионов литров.