КАИР, 8 авг — ПРАЙМ. Египетская авиакомпания EgyptAir запускает семь рейсов в неделю между красноморскими курортами Хургадой и Шарм эш-Шейхом и Москвой. Туроператор назвал топ-5 российских направлений для путешествий

По данным национального авиаперевозчика Египта, полёты стартуют уже в этот понедельник. В Хургаду будет выполняться четыре рейса в неделю, в Шарм эш-Шейх — три.

"Первый рейс вылетит из Москвы в Хургаду в девять часов утра понедельника", — сообщает EgyptAir.

Россия с 9 августа возобновляет авиасообщение с египетскими курортами. Из российских авиаперевозчиков полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх на первом этапе будет выполнять только авиакомпания "Россия". Она будет осуществлять пять рейсов в неделю на каждом из маршрутов.

Регулярные рейсы из России в Каир были восстановлены в апреле 2018 года после перерыва с ноября 2015 года из-за крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом, египетские курорты долгое время оставались закрытыми для самолетов из России. Также авиасообщение между Россией и Египтом прерывалось из-за пандемии коронавируса, в сентябре 2020 года полеты из Москвы в Каир возобновились.

Президент России Владимир Путин в начале июля отменил указ о запрете полетов на курорты Египта и рекомендацию туроператорам и турагентам воздерживаться от продажи туров в эту страну. Прежде российским авиакомпаниям временно запрещались воздушные перевозки (в том числе коммерческие) россиян в Египет, за исключением регулярных воздушных перевозок в Каир и перевозок в служебных целях. Кроме того, туроператорам и турагентам рекомендовалось на время действия запрета воздерживаться от реализации гражданам туристического продукта.