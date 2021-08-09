МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Минпромторг планирует обсудить с Минтрансом причины повышения цен на транспортировку продуктов, сообщил "Известиям" заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов. Россия возобновляет полеты на египетские курорты

"Причины возможного подорожания транспортных услуг могут быть разные, в том числе это нехватка водителей: из-за пандемии часть иностранных сотрудников в этих работах теперь не участвуют", — прокомментировал Виктор Евтухов. Замглавы ведомства уточнил, что причиной также может быть рост цен на топливо.

В августе цены на плодоовощную продукцию, в том числе "борщевой набор" традиционно снижались примерно в два раза, напомнила глава аналитического агентства Fruit news Ирина Козий. В 2021 году цены не будут опускаться так ощутимо, считает специалист.

"Сама себестоимость этой продукции в 2021 году в производстве выросла: из-за пандемии увеличились расценки на рабочую силу, подорожала техника — мировая конъюнктура давила на стоимость металлов, подорожали удобрения, топливо и другое", — добавила Ирина Козий.