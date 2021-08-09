МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Доля нелегальных сигарет в России по итогам прошлого квартала достигла 12,8%, около половины нелегального товара при этом имеет белорусское происхождение, следует из результатов исследования табачного рынка компании Kantar TNS. Производство сигарет в России может быть приостановлено

Данные исследования приводятся в сообщении крупнейших табачных компаний — Philip Morris International (PMI), British American Tobacco (BAT), Japan Tobacco International (JTI) и Imperial Tobacco. "Доля нелегальных сигарет в России выросла до 12,8% во втором квартале 2021 года, следует из результатов аналитического исследования табачного рынка, проведенного компанией Kantar TNS", — говорится в сообщении.

Главным драйвером рынка нелегальных сигарет, как отмечается в исследовании, остаются поставки из Белоруссии. "Почти половина всех нелегальных сигарет, продающихся в России, произведены в этой стране", — говорится в релизе.

Кроме того, исследование показало почти трехкратный рост поставок нелегальных сигарет во втором квартале из Казахстана: их доля составляет 9,1% "черного" рынка. В свою очередь, по оценкам исследования, на поддельные (контрафактные) сигареты во втором квартале пришлась практически одна треть всего нелегального рынка.

ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЕ

"Исследование табачного рынка по итогам второго квартала этого года показало, что главным источником черного рынка остается Беларусь, при этом настораживает активный рост нелегальных поставок из Казахстана, что еще раз показывает, что основным фактором, стимулирующим активный рост нелегальных сигарет в России, остается значительная разница в акцизах и свободное перемещение подакцизных товаров в границах Таможенного союза", — сказал руководитель "БАТ Россия" по вопросам борьбы с нелегальной торговлей Игорь Черкасский, слова которого приводятся в сообщении. Минпромторг готовит эксперимент по маркировке электронных сигарет

"Основной причиной роста черного рынка сигарет является экономический фактор – нелегальная продукция привлекательна для потребителя, который не может позволить себе сигареты легальных производителей: разница в стоимости практически двукратная. Если не работать с причинами нелегального потребления, то нам придется постоянно и с переменным успехом бороться с его последствиями", — отметила в свою очередь директор по корпоративным и юридическим вопросам Imperial Tobacco в России и Центральной Азии Илона Миртова.

Директор по связям с ЕАЭС и защите торговых марок PMI в России Александр Мироненко указал, что у проблемы нелегального оборота много причин, и простого и быстрого решения этой проблемы не существует: необходимо продолжать последовательную системную работу. "В дополнение к возросшей активности правоохранительных органов и системе цифровой маркировки, необходимо устранить ключевую предпосылку нелегальных перетоков – кратную разницу в акцизной нагрузке между легально произведенной табачной и никотинсодержащей продукцией в России и других странах-членах ЕАЭС", — добавил он.

По словам вице-президента по корпоративным отношениям и коммуникациям "JTI Россия" Галины Родиной, в настоящее время необходимо введение уголовной ответственности за незаконное перемещение табачной продукции в крупном размере через госграницу РФ. "Также важно кратно увеличить штрафы за оборот нелегальной продукции и ввести обязательную регистрацию технологического оборудования для производства табачной продукции в России. В рамках ЕАЭС необходимо принять особый порядок перемещения подакцизных товаров", — сказала она.

В свою очередь Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки) проводит мониторинг уровня нелегальной продукции в системе маркировки, которая обязательна для всех сигарет в стране. "Расчеты показывают, что в июне 2021 года уровень нелегального оборота составил 8,09%, снизившись с заявленных в 2020 году агентством TNS Kantar 12,7%, то есть более чем на 30% год к году", — говорится в сообщении ЦРПТ.