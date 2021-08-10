2021-08-10T02:14:14+03:00
2021-08-10T02:14:14+03:00
2021-08-10T02:14:14+03:00
2021
https://1prime.ru/business/20210810/834412134.html
Производитель рассказал, почему сейчас растет себестоимость водки
Бизнес
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
В текущем году себестоимость производства водки выросла на 3%, рассказал в интервью РБК генеральный директор "Татспиртпрома" Руслан Максудов. По его словам, рост провоцирует... ПРАЙМ, 10.08.2021
водка, новости, бизнес, потребрынок
https://1prime.ru/images/83258/22/832582278.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83258/22/832582278.jpg
https://1prime.ru/images/83258/22/832582275.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83258/22/832582275.jpg
https://1prime.ru/images/83258/22/832582272.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83258/22/832582272.jpg
https://1prime.ru/energy/20210809/834408859.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 авг – ПРАЙМ. В текущем году себестоимость производства водки выросла на 3%, рассказал в интервью РБК генеральный директор "Татспиртпрома" Руслан Максудов.
По его словам, рост провоцирует увеличение стоимости сырьевых товаров.
Как уточнил Максудов, рост стоимости продукции начался по мере восстановления рынков на всех товарных и биржевых рынках.
"Растет все: пленка, дерево, металл, сахар и зерно. Казалось, в России не может так расти стоимость дерева, но цена поддонов увеличилась в разы", — сказал он.
Максудов добавил, что перед производителем в этих условиях встает задача удерживать потребителя, который "слишком чувствителен к цене".
Читайте также:
Цены на доставку овощей по России хотят снизить