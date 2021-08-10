МОСКВА, 10 авг – ПРАЙМ. В текущем году себестоимость производства водки выросла на 3%, рассказал в интервью РБК генеральный директор "Татспиртпрома" Руслан Максудов. Цены на бензин и дизтопливо на АЗС Москвы ускорили рост

По его словам, рост провоцирует увеличение стоимости сырьевых товаров.

Как уточнил Максудов, рост стоимости продукции начался по мере восстановления рынков на всех товарных и биржевых рынках.

"Растет все: пленка, дерево, металл, сахар и зерно. Казалось, в России не может так расти стоимость дерева, но цена поддонов увеличилась в разы", — сказал он.

Максудов добавил, что перед производителем в этих условиях встает задача удерживать потребителя, который "слишком чувствителен к цене".

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