КАИР, 10 авг — ПРАЙМ. Минимальные цены будут установлены в отелях на курортах Египта, а также скоро будут запущены внутренние рейсы от курортов Египта к популярным туристическим объектам, сообщил журналистам во время пресс-конференции министр по делам древностей и туризма Египта Халед аль-Анани. В Египте ожидают роста числа авиарейсов из России в течение недель

"С отельерами мы договорились с 1 ноября 2021 года установить минимальные цены на номера. Минимальная цена (за сутки — ред.) в пятизвездочном отеле будет от 40 долларов, а для четырехзвездочного — 28", — сказал Халед аль-Анани.

Он отметил, что стандарт гарантирует туристам определенный уровень сервиса, а отельеров избавит от демпинга. Министр туризма также сообщил, что планируется запуск внутренних рейсов из египетских курортов к популярным экскурсионным объектам. "Это поможет туристам, которые находятся на курорте и хотят посетить такие туристические объекты как Луксор, Каир и Абу-Симбел. Они смогут за одни сутки их посетить и вернуться отдыхать к морю", — пояснил он.

Как отметил министр, всего за 40 минут путешественники смогут добраться до достопримечательностей и древних храмов Египта. Стоимость такого перелета составит 99 долларов туда и обратно. Россияне рассказали, почему решили поехать в Египет после перерыва

Россия возобновила с 9 августа авиасообщение с красноморскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх с частотой пять рейсов в неделю на каждом из маршрутов. Допуски на рейсы получила авиакомпания "Россия". С этой же даты регулярные рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх начнет выполнять авиакомпания Egypt Air.

Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в 2015 году после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом, в результате которого погибли 224 человека. Ответственность за катастрофу взяла на себя одна из террористических организаций. В 2018 году после усиления мер безопасности в аэропорту Каира полеты из России в этот город возобновились. В апреле нынешнего года президенты РФ и Египта договорились о восстановлении авиасообщения между российскими городами и курортами на Красном море Хургада и Шарм-эш-Шейх. Перед этим аэропорты курортов Египта инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности.