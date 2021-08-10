МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Вопрос возвращения пива на российские стадионы обсуждается давно, министерство спорта России изучает все мнения на эту тему, но на данный момент решения не приняты, говорится в заявлении пресс-службы ведомства. Разливное пиво в России в июне подорожало на 9%

Одобренный Госдумой в декабре 2019 года в первом чтении законопроект о продаже пива на стадионах внесен депутатами от ЛДПР Игорем Лебедевым и Дмитрием Свищевым, он снимает запрет на розничную продажу пива и пивных напитков во время проведения матчей официальных соревнований по футболу, за исключением времени проведения детско-юношеских спортивных мероприятий. Эта мера позволит увеличить посещаемость стадионов и направить дополнительные средства на финансирование спорта, считают авторы.

"Вопрос снятия запрета на розничную продажу пива на стадионах имеет продолжительную историю и обсуждается достаточно давно. Минспорт изучает мнения заинтересованных спортивных федераций, профессиональных спортивных лиг и общественников. На сегодняшний день решения о снятии запрета не приняты", — говорится в сообщении.