МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Белорусские бизнесмены работают в Крыму наряду с российскими олигархами, о которых говорил президент Белоруссии Александр Лукашенко, заявил РИА Новости информированный источник в Москве. Лукашенко рассказал о перспективах интеграции Белоруссии и России

Лукашенко ранее заявил, что "признает Крым", когда "последний олигарх в России начнет поставлять туда продукцию".

"Нет необходимости доказывать присутствие в Крыму белорусского бизнеса. Он там работает наряду с российскими олигархами, о которых говорил Александр Лукашенко. Для этого достаточно приехать на полуостров и зайти в любой продовольственный или промтоварный магазин. Жители Крыма, как и все россияне, высоко ценят качественную, вкусную и доступную белорусскую продукцию. Кстати, на курортах Крыма ежегодно отдыхает около 150 тысяч граждан Белоруссии", — сказал собеседник агентства.

Источник подчеркнул, что "признать Крым российским ничто и никому не мешает".

"Жизнь это давно сделала", — добавил он.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".