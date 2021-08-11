МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Совет директоров Mail.ru Group одобрил участие компании в новом раунде финансирования совместного предприятия AliExpress Russia. Об этом сообщил РБК со ссылкой на информацию, предоставленную самой компанией. Mail.ru Group предоставила AliExpress Russia 60,3 миллионов долларов в обмен на дополнительные акции, выпущенные в рамках новой эмиссии (должна быть зарегистрирована в ближайшие дни). Metro открыл магазин в приложении "AliExpress Россия"

В сообщении подчеркивается, что инвестиции должны позволить ускорить рост AliExpress Russia на локальном рынке, а также помочь "сохранить ведущие позиции в сфере трансграничной электронной торговли в России и реализовать планы по развитию компании". В частности, средства планируют направить на активное развитие логистики, расширение категорий, повышение уровня обслуживания и улучшение клиентского опыта.

Завершение раунда запланировано на четвертый квартал этого года. В сообщении Mail.ru Group отмечается, что помимо компании в раунде будут участвовать "ряд других акционеров" AliExpress Russia. Завершить раунд планируется в четвертом квартале этого года, по его итогам "значительных изменений в долях компании не ожидается".

На данный момент Mail.ru Group владеет 15% экономической доли СП. Еще 47,8% принадлежит Alibaba, 24,3% — USM, 12,8% — Российскому фонду прямых инвестиций (РФПИ). При этом голосующая доля Mail.ru Group — 17,6%.

РБК сообщил, что направил запрос в Alibaba и РФПИ.