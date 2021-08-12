ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 авг — ПРАЙМ. Вертолет Ми-8 с туристами упал на территории Камчатского края, сообщили в МЧС.

"В 00.50 (мск) 12.08.2021 поступила информация о жесткой посадке вертолета МИ-8 компании Витязь- Аэро в районе Курильского озера Кроноцкого заповедника. По предварительной информации, на борту три члена экипажа и 13 пассажиров. На место вылетает борт Центра медицины катастроф и в готовность приводится вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями. Дальнейшая информация уточняется", — говорится в сообщении ведомства.

В экстренных службах РИА Новости уточнили со ссылкой на сотрудника заповедника, что обнаружено семь человек, из них двое с травмами, поиски продолжаются. По данным минздрава, двое пострадавших в тяжелом состоянии.

В правительстве края сообщили, что сотрудники заповедника услышали хлопок о воду и оперативно направились к месту обнаружения вертолета на лодках для спасения пассажиров.

В настоящий момент проводится спасательная операция. На место вылетел губернатор региона Владимир Солодов с сотрудниками МЧС и врачами санавиации.

По информации МЧС, к поисково-спасательным работам привлечены 45 человек и восемь единиц техники.