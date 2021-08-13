МОСКВА, 13 авг – ПРАЙМ. Туристов, вылетающих с курортов Египта прямыми рейсами в Россию, в местных аэропортах ждут строгие предполетные процедуры, причем некоторые из которых дублируются на разных этапах, пишут "Известия". Как работают отели Египта в эпоху COVID-19

Тем, кто отправляется в российские аэропорты из Шарм-эш-Шейха и Хургады, предстоит пройти примерно через 15 пунктов контроля и досмотра. Для россиян создали отдельный коридор для прохождения предполетных процедур. Зона ожидания посадки в самолет с контрольно-пропускной системой обнесена отдельной стеклянной стеной.

Отдельно проверяется каждая личная вещь пассажиров из ручной клади, самих туристов дважды прощупывают с головы до ног сотрудники аэропорта. Из автобусов, подвозящих людей к самолету, разрешается выйти только по одному после очередной проверки посадочного талона и паспорта.

В отелях действует столь же строгая процедура. Перед въездом на территорию отеля туристические автобусы останавливаются, выключают двигатель. После этого транспорт осматривают собаки. На входе в отель отдыхающие должны пройти через рамки-сканеры, а их вещи проверяют на ленте интроскопного досмотра. Посторонним вход в гостиницу запрещен, туда могут попасть только туристы после проверки документов.

Такие беспрецедентные меры безопасности были приняты с момента возобновления Россией авиасообщения с египетскими курортами. Оно было закрыто с конца 2015 года после взрыва самодельного взрывного устройства на борту авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Жертвами авиакатастрофы над Синайским полуостровом стали 224 человека.

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