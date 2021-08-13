МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. "Почта России" приступила к выдаче заказов из интернет-магазинов через почтоматы, к ноябрю число собственных автоматизированных пунктов выдачи товаров оператора достигнет 5 тысяч, сообщила компания. "Почта России" возобновила доставку отправлений на Дальний Восток

"Уже сейчас работают 500 наших почтоматов и 1,5 тысячи партнерских (TelePort и "Халва"). К ноябрю мы доведем количество наших до 5 тысяч, они будут стоять в 37 городах по всей стране", — говорится в сообщении "Почты" на её канале в мессенджере Telegram.

Компания также указывает, что к осени начнет доставлять заказы более чем в тысячу пунктов выдачи международной логистической компании Hermes. Кроме того, оператор планирует подключиться к сети логистического оператора PickPoint.

Найти ближайший почтомат можно в разделе "отделения" на сайте почтового оператора.

"Почта России" ежегодно принимает около 2,5 миллиарда писем и счетов и обрабатывает порядка 365 миллионов посылок. Имеет 42 тысячи почтовых отделений по всей стране. В октябре 2019 года ФГУП "Почта России" было преобразовано в одноименное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат РФ. При этом к АО перешли все права и обязанности этого федерального государственного предприятия.