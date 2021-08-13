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ФАС проводит внеплановые проверки крупнейших торговых сетей
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ФАС проводит внеплановые антикартельные проверки крупнейших торговых сетей: в "Пятёрочке", "Перекрёстке", "Карусели", "Ленте" и "Магните", сообщает ведомство. Ведомство проверяет... ПРАЙМ, 13.08.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. ФАС проводит внеплановые антикартельные проверки крупнейших торговых сетей: в "Пятёрочке", "Перекрёстке", "Карусели", "Ленте" и "Магните", сообщает ведомство.
Ведомство проверяет торговые сети на предмет антиконкурентного сговора с целью роста и поддержания цен, за это может грозить штраф до 15% выручки.