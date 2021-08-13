МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. ФАС проводит внеплановые антикартельные проверки крупнейших торговых сетей: в "Пятёрочке", "Перекрёстке", "Карусели", "Ленте" и "Магните", сообщает ведомство.

Ведомство проверяет торговые сети на предмет антиконкурентного сговора с целью роста и поддержания цен, за это может грозить штраф до 15% выручки.