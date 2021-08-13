МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Британский миллиардер Ричард Брэнсон продал примерно 4% акций, или почти 10,5 миллиона бумаг, своей американской компании Virgin Galactic, предлагающей услуги космического туризма, на сумму около 300 миллионов долларов, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на документы компании.

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Акционеры HeadHunter одобрили проведение buy back

Как отмечает агентство, в результате доля Брэнсона в компании сократилась до 18%, но он остается крупнейшим акционером Virgin Galactic.

"Вырученные средства пойдут на поддержку бизнеса Брэнсона в сфере путешествий и отдыха, а также на развитие новых и существующих предприятий", — сообщил агентству представитель Virgin Group.

Это уже не первая продажа миллиардером акций компании. В апреле он продал акции на сумму около 150 миллионов долларов для поддержки других своих предприятий, а в прошлом году — также на 300 миллионов.

Акции компании на предварительных торгах в США снижаются в цене на 3,16%.

В июле Virgin Galactic успешно осуществила запуск корабля Unity с экипажем из четырех человек, который возглавлял сам Брэнсон, а сейчас компания испытывает космотуристический корабль Space Ship Two той же модели, который рассчитан на шестерых пассажиров и двух пилотов.