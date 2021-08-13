МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Британский миллиардер Ричард Брэнсон продал примерно 4% акций, или почти 10,5 миллиона бумаг, своей американской компании Virgin Galactic, предлагающей услуги космического туризма, на сумму около 300 миллионов долларов, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на документы компании. Акционеры HeadHunter одобрили проведение buy back

Как отмечает агентство, в результате доля Брэнсона в компании сократилась до 18%, но он остается крупнейшим акционером Virgin Galactic.

"Вырученные средства пойдут на поддержку бизнеса Брэнсона в сфере путешествий и отдыха, а также на развитие новых и существующих предприятий", — сообщил агентству представитель Virgin Group.

Это уже не первая продажа миллиардером акций компании. В апреле он продал акции на сумму около 150 миллионов долларов для поддержки других своих предприятий, а в прошлом году — также на 300 миллионов.

Акции компании на предварительных торгах в США снижаются в цене на 3,16%.

В июле Virgin Galactic успешно осуществила запуск корабля Unity с экипажем из четырех человек, который возглавлял сам Брэнсон, а сейчас компания испытывает космотуристический корабль Space Ship Two той же модели, который рассчитан на шестерых пассажиров и двух пилотов.