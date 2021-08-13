МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратился к правительству и Министерству финансов (Минфину) с просьбой о трёхлетней заморозке акцизов на алкогольную продукцию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо президента РСПП Александра Шохина. Эксперты рассказали о росте спроса на шампанское у россиян

Как свидетельствует издание, соответствующее предложение было направлено заместителю председателя правительства Дмитрию Григоренко, а также главе Минфина Антону Силуанову. Шохин напомнил адресатам, что в настоящее время российскими властями обсуждается концепция по налоговой донастройке, которая подразумевает дополнительные отчисления в бюджет. В свою очередь, одним из способов увеличить денежные сборы является повышение акцизов на алкогольную продукцию.

По этой причине глава РСПП попросил чиновников о сохранении действующей стоимости акцизов в период с 2022 по 2024 год.

"Это даст возможность производителям алкоголя в сложившихся непростых условиях сохранить производственные мощности и рабочие места, обеспечить выплату заработной платы и проведение мероприятий по профилактике распространения коронавируса на предприятиях, а также продолжить надлежащее исполнение обязанностей по уплате налогов", — пояснил глава РСПП.