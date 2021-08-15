МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Большинство россиян готовы потратить на покупку мобильного телефона до 30 тысяч рублей, говорится в исследовании аналитического центра университета "Синергия", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Росстат: у 2,5% семей траты на еду превышают 70% остальных расходов

Центр провел исследование в период с июля по август среди 5 тысяч россиян по всей стране.

"Для 35,9% граждан России приемлемая цена на смартфон составляет от 15 до 30 тысяч рублей. Еще 21,4% респондентов готовы потратить на мобильный телефон не более 15 тысяч рублей, а 10,3% — до 90 тысяч рублей", — выяснили эксперты.

Около 12,8% опрошенных сообщили, что для них оптимальная стоимость смартфона колеблется в районе 30–45 тысяч рублей. Почти каждый десятый россиянин (9,4%) может позволить себе гаджет за 45–60 тысяч рублей, еще 6% — за 60–75 тысяч рублей. При этом лишь 4,2% опрошенных готовы выложить за мобильный телефон 75-90 тысяч рублей. Москвичи смогут переносить карту "Тройка" со смартфона на смартфон

Почти три четверти россиян (73,5%) отрицательно относятся к приобретению смартфона в кредит, а абсолютное большинство (87,1%) никогда не покупали подержанное устройство и не планируют этого делать.

Согласно результатам исследования, 5,2% россиян покупают новый смартфон ежегодно, 17,1% — раз в два года. Большинство граждан (77,7%) пользуются мобильными устройствами в течение трех-пяти лет.

Самыми распространенными поводами для покупки нового телефона являются: медленная работа или неисправность старого смартфона (65%), появление модели с новыми характеристиками (17,9%), дефекты корпуса или экрана устройства (12,8%), желание следовать трендам (4,3%).