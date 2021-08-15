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Илон Маск анонсировал скорый запуск космического корабля Starship
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Космический корабль Starship должен быть готов к полету в ближайшие недели, сообщил основатель компании SpaceX Илон Маск. "Первый орбитальный комплекс Starship должен быть готов к... ПРАЙМ, 15.08.2021
spacex, космос, илон маск, новости, бизнес
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Космический корабль Starship должен быть готов к полету в ближайшие недели, сообщил основатель компании SpaceX Илон Маск.
"Первый орбитальный комплекс Starship должен быть готов к полету в ближайшие недели, ждем только нормативного разрешения", — написал Маск в Twitter.
На вопрос пользователей, имеет ли он в виду обычные недели или измеряет их по-своему, Маск подчеркнул, что ведет речь о реальном времени.