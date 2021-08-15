МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Космический корабль Starship должен быть готов к полету в ближайшие недели, сообщил основатель компании SpaceX Илон Маск.

"Первый орбитальный комплекс Starship должен быть готов к полету в ближайшие недели, ждем только нормативного разрешения", — написал Маск в Twitter.

На вопрос пользователей, имеет ли он в виду обычные недели или измеряет их по-своему, Маск подчеркнул, что ведет речь о реальном времени.