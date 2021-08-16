МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Выручка рекрутинговой интернет-платформы HeadHunter по МСФО в прошлом квартале увеличилась в 2,55 раза по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составила 3,911 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. В США начали расследование в отношении работы автопилота Tesla

Рост выручки компания объясняет преимущественно высоким спросом на кандидатов, а также эффектом низкой базы и консолидацией приобретенных дочерних структур. В том числе выручка в российском сегменте выросла в 2,5 раза и составила 3,593 миллиарда рублей.

Скорректированный показатель EBITDA в отчетном периоде увеличился в 3,4 раза, до 2,264 миллиарда рублей. Рентабельность по EBITDA составила 57,9% против 43,4% в апреле-июне 2020 года. Скорректированная чистая прибыль за второй квартал увеличилась в 4,5 раза, до 1,603 миллиарда рублей.

За первое полугодие выручка HeadHunter составила 6,752 миллиарда рублей, увеличившись в 1,9 раза относительно аналогичного периода прошлого года. Скорректированная EBITDA выросла в 2,2 раза, до 3,606 миллиарда рублей. Скорректированная чистая прибыль повысилась в 2,6 раза, до 2,453 миллиарда рублей.

Чистый долг компании по состоянию на 30 июня составил 2,592 миллиарда рублей, сократившись по сравнению с уровнем конца прошлого года на 47,2%. Соотношение чистого долга к скорректированной EBITDA составило 0,4x по против 1,2x на конец декабря 2020 года.

HeadHunter (hh.ru) — крупнейшая онлайн-рекрутинговая платформа в России, база сервиса на конец прошлого года насчитывала 48,2 миллиона резюме. Компания в 2019 году провела IPO на бирже NASDAQ, а в сентябре 2020 года получила вторичный листинг на Московской бирже. Основные акционеры — Elbrus Capital (31,9%) и Goldman Sachs (8,7%), в свободном обращении — 59,4% акций.