МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Продажи "Камаза" в России по итогам первого полугодия выросли в годовом выражении на 43,1%, составив 18,6 тысячи грузовиков, говорится в ежеквартальном отчете компании. В США начали расследование в отношении работы автопилота Tesla

"По итогам 6 месяцев 2021 года на рынке России ПАО "Камаз" реализовало 18 568 грузовых автомобилей, что на 43,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года", — отмечается в документе.

При этом на основной нише компании грузовиков свыше 14 тонн было продано 18,2 тысячи штук, массой 8-14 тонн — 368 штук.

В "Камазе" также отметили, что совокупный объем российского рынка грузовых автомобилей полной массой свыше 14 тонн по итогам января-мая (данные по регистрациям автотехники) составил 28,2 тысячи машин, что на 35,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Положительная динамика рынка обусловлена его постепенным восстановлением после снижения в 2020 году", — отмечается в отчете автопроизводителя.

Ранее гендиректор компании Сергей Когогин сообщал об увеличении производственного плана на 2021 год на 5,8% — до 44 тысяч автомобилей.

"Камаз" — крупнейший производитель грузовых автомобилей в России. Имеет сборочные предприятия во Вьетнаме, Казахстане, Пакистане и Индии. Основные акционеры автоконцерна — госкорпорация "Ростех" (49,9%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler Truck (15%). В 2020 году продажи компании на российском рынке выросли на 7,1% — до 32,7 тысячи грузовиков.