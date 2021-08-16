С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 авг — ПРАЙМ. Многие средние промышленные предприятия России могут на фоне пандемии к концу 2021 года оказаться в предбанкротном состоянии, заявил уполномоченный по правам предпринимателей при президенте РФ Борис Титов. Титов рассказал о проблемах в работе над "лондонским списком"

"В принципе, перспективы (промышленности — ред.) очень сложны… Многие предприятия, <…> по нашим расчётам, по нашим ориентировкам <…>, могут оказаться к концу года в предбанкротном состоянии", — сказал он журналистам.

Как пояснил Титов, эта ситуация связана, в частности, с большими издержками, которые несут средние промпредприятия в условиях "безудержного роста" цен на некоторые виды продукции, включая металл и дерево, а также высоких тарифов на оплату электроэнергии, куда включены и затраты на ее передачу по электросетям.

В качестве примера бизнес-омбудсмен привел одно из петербургских предприятий по производству стеклопакетов, которое оплачивает электроэнергию из расчета 9 рублей за киловатт-час, тогда как в Москве аналогичный тариф составляет 4 рубля за киловатт-час. По мнению Титова, "Ленэнерго" следует незамедлительно пересмотреть тарифную политику "по крайней мере для промышленных потребителей". Бизнес просит правительство облегчить перевод автомобилей на газ

Титов добавил также, что в случае ухудшения эпидситуации в России и введения соответствующих ограничений потребуются новые меры поддержки бизнеса. "Уже не обойдёшься теми мерами, которые были реализованы", — считает он.

Так, по оценке бизнес-омбудсмена, для сохранения занятости "оптимальным вариантом" могла бы стать обязанность государства выплачивать зарплату даже сотрудникам частных компаний, как это происходило в период действия жестких мер по COVID-19 в некоторых европейских странах.