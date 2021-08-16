С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 авг — ПРАЙМ. Количество заведений общепита в крупных российских городах за период пандемии сократилось приблизительно на 30%, сообщил уполномоченный по правам предпринимателей при президенте РФ Борис Титов. Титов рассказал о проблемах в работе над "лондонским списком"

"По нашим оценкам, приблизительно на 30% общепит в Санкт-Петербурге сократился за это время… Тенденция в крупных городах у всех (одинаковая), в Москве то же самое", — сказал он журналистам.

"В Москве <…>, когда QR-история разворачивалась (введение обязательных QR-кодов для посещения ресторанов и кафе — ред.), многие закрылись — и в результате многие (заведения общепита — ред.) не открылись даже тогда, когда эти ограничения были сняты", — добавил бизнес-омбудсмен.

При этом, по оценке Титова, в целом отсутствие локдауна в период второй волны коронавируса в России положительно отразилось на предпринимательской деятельности. "То, что страна не ушла во второй локдаун, как ушла Европа и вообще практически весь мир, серьезно сказалось на том, что бизнес чувствовал себя значительно уверенней, чем даже в первую волну", — отметил он.

В числе наиболее эффективных мер поддержки бизнеса на фоне COVID-19 Титов назвал сокращение объема проверок со стороны контрольно-надзорных органов, а также снижение страховых взносов с зарплат сотрудников, превышающих МРОТ, для предприятий малого и среднего бизнеса с 30% до 15%.

"С одной стороны, это очень сильно помогло бизнесу, <…> а с другой стороны показало, что снижение налогов (и приравненных к ним платежей — ред.) не ведет к потерям бюджета", — отметил бизнес-омбудсмен РФ.