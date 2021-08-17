МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Совет директоров "Сибура" рекомендовал направить на выплату дивидендов за прошлое полугодие 123,5 миллиарда рублей, или 56,69 рубля на одну обыкновенную акцию, говорится в материалах компании. СМИ сообщили о планах "Сибура" вернуть долг ФНБ

"Направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям ПАО "Сибур Холдинг" по результатам (первых — ред.) шести месяцев 2021 года сумму в размере 56,69 рубля на одну обыкновенную акцию ПАО "Сибур Холдинг", что составляет 123 500 333 714 (сто двадцать три миллиарда пятьсот миллионов триста тридцать три тысячи семьсот четырнадцать) рублей", — говорится в сообщении.

В том числе на выплату дивидендов рекомендуется направить 110,1 миллиарда рублей в форме денежных средств (или 50,54 рубля на акцию), а также 13,4 миллиарда рублей в форме неденежных средств (обыкновенных акций АО "НИПИГАЗ").