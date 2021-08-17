МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. ВТБ зафиксировал двукратный рост темпов выдачи в рамках программы льготной семейной ипотеки в РФ после ее обновления в июле, сообщила пресс-служба кредитной организации. Эксперт оценил влияние продления льготной семейной ипотеки на спрос

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о решении продлить льготную семейную ипотеку до конца 2023 года. Правительство более чем в два раза увеличило лимит средств на выдачу кредитов – до 1,7 триллиона рублей. Воспользоваться льготной ипотекой под 6% смогут родители не только двух и более детей, но и те, у кого родился первый ребенок. Кредит применим как для покупки квартиры, так и для строительства частного дома. Льготная ставка будет действовать в течение всего срока займа.

Член правления ВТБ Святослав Островский, чей комментарий привела пресс-служба, заявил, что банк поддерживает решение правительства продлить программу.

"По нашим данным, после обновления программы в июле 2021 года и расширении ее условий на семьи с одним ребенком, по ней произошел двукратный рост темпов выдач. В структуре продаж банка сегодня каждый десятый ипотечный кредит – семейный", — заявил Островский.

За июль заемщики банка оформили в рамках программы в 1,5 раза больше заявок, чем в июне. По итогам 7 месяцев года заемщики ВТБ заключили по ней почти 7,6 тысячи сделок на 26,6 миллиарда рублей.

Всего до конца года ВТБ планирует выдать в рамках ипотеки 1,2 триллиона рублей, из которых более 81 миллиарда рублей придутся на выдачи в рамках программы для семей с детьми.