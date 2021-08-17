МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Льготная ставка в 6% по семейной ипотеке будет действовать в течение всего срока кредита, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин анонсировал выплаты семьям с детьми

Правительство продлевает программу льготной семейной ипотеки до конца 2023 года.

"Льготная ставка будет действовать в течение всего срока займа. Чтобы обеспечить эти изменения, правительство более чем в два раза увеличивает лимит средств на выдачу кредитов – до 1,7 триллиона рублей", — сказал Мишустин в ходе совещания с кабмином.

По его словам, предпринимаемые правительством меры позволят помочь большему числу молодых родителей приобрести собственное жилье, а также поддержать ряд отраслей.