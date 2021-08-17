Правительство внесло коррективы в льготную семейную ипотеку
Мишустин: льготная ставка на семейную ипотеку будет действовать на весь срок кредита
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МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Льготная ставка в 6% по семейной ипотеке будет действовать в течение всего срока кредита, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Правительство продлевает программу льготной семейной ипотеки до конца 2023 года.
"Льготная ставка будет действовать в течение всего срока займа. Чтобы обеспечить эти изменения, правительство более чем в два раза увеличивает лимит средств на выдачу кредитов – до 1,7 триллиона рублей", — сказал Мишустин в ходе совещания с кабмином.
По его словам, предпринимаемые правительством меры позволят помочь большему числу молодых родителей приобрести собственное жилье, а также поддержать ряд отраслей.
https://1prime.ru/society/20210817/834467671.html
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