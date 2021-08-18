МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Тела всех погибших в катастрофе вертолета Ми-8 на Камчатке подняты со дна Курильского озера, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своем Telegram-канале. Авиакомпании "Витязь-Аэро" запретили перевозить пассажиров

"Сегодня благодаря слаженной работе Минобороны, МЧС, Кроноцкого заповедника были подняты тела всех погибших при крушении вертолета на Курильском озере", — сообщил Солодов.

Он добавил, что теперь спасателям предстоит поднять корпус вертолета для проведения следственных действий, а также для избежания возможных негативных последствий для экологии.

В свою очередь, в региональном управлении МЧС журналистам сообщили, что поисковые работы на месте крушения вертолета завершены.

"На Камчатке завершились поисковые работы на месте крушения вертолета Ми-8. 18 августа с помощью глубоководных аппаратов и водолазов ГУ МЧС России по Камчатскому краю со дна Курильского озера были извлечены тела еще двоих погибших. Таким образом, все тела подняты на поверхность", — сказали в МЧС.

В ведомстве добавили, что ликвидацией последствий крушения вертолета занимался 61 человек, были задействованы 14 единиц техники.

Вертолет Ми-8 с туристами на борту упал в Курильское озеро на юге Камчатки 12 августа. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Восемь человек выжили, двое из них в реанимации, четверо не пострадали. По данному факту расследуется дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

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