ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 авг — ПРАЙМ. Спасатели определили, что упавший в Курильское озеро на Камчатке вертолет Ми-8 лежит на глубине более 145 метров, сообщили журналистам в региональном главке МЧС. Названа стоимость полета по Камчатке, который завершился катастрофой

"С наступлением светлого времени суток камчатские спасатели продолжили поисковые работы в районе Курильского озера, где совершил жёсткую посадку вертолёт Ми-8 авиакомпании "Витязь-Аэро" с туристами на борту… Определено ориентировочное место падения воздушного судна, а также приблизительная глубина. По уточнённым данным, она составляет более 145 метров", — сказали в МЧС.

В ведомстве добавили, что на месте работают более 60 человек и 10 единиц техники. Накануне было обследовано около одного километра прибрежной акватории и береговой полосы.

"Спасатели продолжают поисковые работы. Они патрулируют Курильское озеро на лодках, территория дополнительно обследуется с помощью беспилотных летательных аппаратов. Водолазы обследуют береговую линию, а также прибрежную акваторию", — сообщили в МЧС.

В четверг вертолет Ми-8 с туристами на борту упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Восемь человек выжили. Четырех пострадавших в Петропавловск-Камчатский. Было возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе дела, расследование было поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. По данным СК, среди основных версий крушения — плохая погода и ошибка пилотирования.

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