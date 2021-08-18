МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. АФК "Система" и "Эн+ Груп" договариваются о разделе долей в российском производителе косметики Natura Siberica, сообщает журнал Forbes со ссылкой на источники. Российский олигарх продал доли в трех криптобиржах

"АФК "Система" Владимира Евтушенкова и En+ Group Олега Дерипаски ведут переговоры о разделе долей в компании Natura Siberica", — говорится в статье со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

Как добавляет издание, информацию об этом также подтвердил другой источник, ранее интересовавшийся покупкой доли одного из наследников Андрея Трубникова, основателя Natura Siberica. Отмечается, что АФК "Система" ранее договаривалась о покупке долей первой жены Трубникова Ирины и ее детей. Также третья жена Трубникова, Анастасия, тоже смогла договориться о продаже доли, которую она должна получить при распределении наследства, сообщает источник журнала, близкий к одной из групп наследников.

По словам другого собеседника издания, сначала покупателем доли Анастасии Трубниковой выступала Proxima Capital Group Владимира Татарчука, но затем она "отдала свою позицию" компании АФК "Система". Добавляется, что если АФК "Система" договорится одновременно с первой и третьей женами Трубникова, после распределения наследства ей может отойти от 85% до 90% Natura Siberica.

Как сообщает издание, наследственный процесс развивается на фоне многомиллиардного иска к компании "Первое решение", который связан с ущербом от пожара на Дмитровском опытном заводе алюминиевой и комбинированной ленты (ДОЗАКЛ), где Natura Siberica арендовала помещения. Добавляется, что в мае 2020 года в суд подала компания "Эн+ Рециклинг", на которую были оформлены энергоснабжающие активы завода, а еще одним истцом стало ООО "ДОЗАКЛ". Впоследствии на месте истца "Эн+ Рециклинг" сменила компания "Ингосстрах" (страховщик сгоревшего завода), и на данный момент "Ингосстрах" требует почти 1,5 миллиарда рублей, ДОЗАКЛ — примерно 2,7 миллиарда рублей, отмечает журнал.

"Структуры Евтушенкова и Дерипаски ведут переговоры о разделе будущего контрольного пакета в Natura Siberica как раз в рамках урегулирования иска на 4,2 миллиарда рублей,… на данный момент стороны договорились поделить контрольный пакет поровну", — также говорится в статье, со ссылкой на источник знакомый с ходом переговоров.

Основатель Natura Siberica Трубников скончался в январе. В начале 2000-х годов он основал компанию "Первое решение" и создал бренд "Рецепты бабушки Агафьи". Затем предприниматель запустил бренд косметики Natura Siberica, а первый магазин с соответствующим названием открылся в 2012 году в Москве.