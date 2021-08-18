БАНГКОК, 18 авг — ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" отменяет с 24 августа до конца октября авиарейсы по маршруту Москва – Бангкок и Бангкок – Москва, сообщает в среду в своем Telegram-канале Генеральное консульство России на острове Пхукет.

"Авиакомпания "Аэрофлот" отменяет рейсы по маршруту Москва — Бангкок — Москва после 24 августа предварительно до конца октября", — говорится в сообщении. Привитые "Спутник V" туристы смогут въезжать в туррайоны Таиланда

В настоящее время "Аэрофлот" выполняет только грузопассажирские рейсы в столицу Таиланда, так как полностью пассажирское сообщение пока запрещено по условиям режима ЧП в связи с пандемией, который действует в Таиланде с 26 марта 2020 года.

С их отменой с 24 августа по конец октября прямого авиасообщения между Москвой и Бангкоком не будет. В Таиланд, в частности на остров Пхукет и в Бангкок, продолжают летать самолеты авиакомпаний Qatar Airlines, Emirates, KLM, также выполняющие рейсы в Москву из своих аэропортов регистрации.

Ранее "Аэрофлот" объявлял об изменении ряда маршрутов, в том числе Москва – Бангкок – Москва в связи с ситуацией в Афганистане, через воздушное пространство которого следует этот рейс.