МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Правительство РФ после изменения регулирования оборота шампанского в России разрешило импортерам винодельческой продукции не менять наименование товаров в заявлениях, которые компании подавали на получение марок для продажи алкоголя в России, соответствующее постановление опубликовано в четверг на официальном портале правовой информации. Эксперты отметили рост спроса на шампанское у россиян

"Установить, что в случаях, если наименование вида винодельческой продукции, указанное в заявлениях о выдаче федеральных специальных марок или акцизных марок, поданных до дня вступления в силу настоящего постановления, изменилось в связи с вступлением в силу федерального закона от 2 июля 2021 года №345-ФЗ…, производители и импортеры винодельческой продукции вправе наносить на такую продукцию федеральные специальные марки и акцизные марки, полученные по указанным заявлениям, в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 29 декабря 2020 года №2348 "О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками" (в редакции, действующей на день подачи заявления)", — говорится в документе.

Оборот продукции, которая маркирована специальными и акцизными марками в рамках данного правила, возможна до истечения срока годности такого алкоголя. Постановление правительства вступает в силу со дня его официального опубликования.

Новый закон в начале июля 2021 года внес изменения в регулирование производства и оборота винодельческой продукции в России. Поправки стали известны из-за скандала с поставками продукции Moet Hennessy: исходя из формулировок закона, понятие "шампанское" можно использовать в лишь в отношении напитков, произведенных на территории России, а импортные алкогольные напитки определяются как "игристое вино".

Однако закон ввел и другие изменения в регулирование оборота винодельческой продукции, уточнив большое количество терминов и установив новые требования в данной сфере. Ранее отраслевые винодельческие объединения России направили в правительство письмо, обратив внимание на противоречие поправок и многих действующих стандартов. В связи с этим участники рынка попросили установить переходный период или мораторий в действии нового закона.

В текущем году в России изменился и другой аспект регулирования оборота алкоголя. До 2021 года федеральные специальные марки наносились на производимую в РФ алкогольную продукцию, за исключением идущей на экспорт — они приобретаются в органах Росалкогольрегулирования. В свою очередь импортируемый алкоголь маркировался акцизными марками, которые приобретались в таможенных органах.

С 1 января 2021 года произошла унификация марок, и использование акцизных прекращается. Таможенные органы до 31 марта смогут выдавать акцизные марки для импортного алкоголя по заявлениям, принятым до 31 декабря 2020 года. При этом ввоз в РФ алкогольной продукции (в том числе из стран Евразийского экономического союза), маркированной акцизными марками, допускается до 31 декабря 2021 года включительно. Реализация алкоголя, маркированного акцизными марками, возможна до окончания срока годности продукции.