МОСКВА, 21 авг – ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Для многих россиян акции и скидки в магазинах — единственная возможность сэкономить и разнообразить свою потребительскую корзину. Продавцы при проведении подобных мероприятий тоже оказываются в выигрыше и в погоне за прибылью нередко вводят в заблуждение покупателей. Эксперты, опрошенные агентством “Прайм”, советуют быть предельно внимательными при покупке акционных товаров и проверять чек, не отходя от кассы. Штраф просто так. Когда за поход в магазин придется заплатить трижды

МАЙОНЕЗ ПРО ЗАПАС

К сожалению, часто постановка вопроса о выгодах покупателя при его взаимодействии с продавцами звучит как некое противостояние сторон, хотя и скидки, и программы лояльности направлены на то, чтобы хорошо было всем, рассуждает доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г.В. Плеханова Николай Перепёлкин.

Основная идея скидок и акций сводится к увеличению продаж со стороны продавца, в основе которой — предоставление наиболее выгодных условий сделки для потребителя.

"Но вопрос о том, насколько вам нужна пятая "сковородка по скидке", или еще одна банка майонеза "про запас" каждый потребитель должен задать себе сам и сам же на него ответить", — говорит маркетолог.

Так устроено, что потребитель с бОльшим удовольствием купит 4 яблока за 99 рублей, чем одно за 25. Но сегодня даже коммерческие бренды всерьез говорят о рациональном потреблении и продвигают его, ведь основная ценность любой компании — лояльные потребители, приносящие постоянную прибыль в долгосрочной перспективе, а не разовые большие продажи.

По мнению Перепелкина, фраза "вы можете продать что угодно и кому угодно за любые деньги, но один раз", как нельзя точно описывает ситуацию со скидочным ажиотажем.

"Как правило, в определенный сезон или день продавцы действительно устанавливают максимальные скидки, но не на весь ассортимент, а на одну или несколько ходовых или флагманских позиций, или на устаревший и не самый популярный товар, а на оставшееся предложение скидки могут быть минимальными или отсутствовать вовсе. Все это привлекает потребителей в магазин", — говорит эксперт.

Получается, что привлеченные выгодной ценой потребители покупают не только товары со значительной скидкой, но и воодушевленные возможной экономией увеличивают объем своей потребительской корзины.

С позиции продавца выгода очевидна — он получает приток наличности и оборотных средств, освобождение складов и от залежалого товара, а также новых лояльных потребителей.

АДЕПТЫ СКИДОК

А вот с покупателями все немного сложнее — в действие включаются законы не только экономики, но и психологии.

"Для части потребителей приобретение становится своего рода обсессией, а возможность сэкономить только подстегивает ее. Именно таких адептов скидочного движения мы видим в печально известных скидочных побоищах", — говорит Перепелкин.

Потребление россиян, по его мнению, изначально ограничено уровнем дохода. Наши соотечественники в большей части не склонны скупать все без оглядки – ограничения диктуют свои условия, и люди более рационально подходят к своим покупкам даже на скидках.

При этом для многих скидки становятся в принципе единственной возможностью оптимизировать и разнообразить свою потребительскую корзину.

НЕЧЕСТНЫЕ АКЦИИ

Довольно часто нечестные предприниматели подменяют мероприятия по привлечению покупателей откровенно мошенническими схемами. Бывает, что магазины рассчитывают на невнимательность покупателей и выставляют яркие ценники с "измененными" цифрами. При этом зачеркнутой цены могло и вовсе не существовать, предупреждает управляющий партнёр юридической компании "Позиция Права" Егор Редин. Так что вы можете купить товар не только без скидки, но и существенно переплатив за него. Эксперты рассказали о новых способах обмана в магазинах

Ещё один способ манипуляции в отношении потребителей — большая двузначная цифра с процентом и слово "до" перед ней. Увидев заманчивое предложение, покупатель будет очарован выгодой. Однако фактически оказывается, что со скидкой продаётся всего несколько вещей на полке.

"Обман может скрываться и в качестве товаров. Поддавшись желанию сэкономить, покупатели часто не уделяют внимания деталям. Пользуясь этим, недобросовестные продавцы избавляются от бракованных товаров. При этом вернуть акционные товары обратно в магазин зачастую не так просто", — отмечает юрист.

Центральное место любой торговой точки — касса, где также не брезгуют обманом покупателя. В ход идут подстановка лишнего товара в чеке, подмена или искажение штрих-кодов на товаре, липовый "возврат" товара, аннулирование чека.

Обхитрить вас могут и при покупке по акции 1+1. "Покупатели, не знающие об этой акции, как правило, приносят продавцу один товар. Недобросовестные продавцы любят воспользоваться незнанием своих клиентов и вносят в чек две единицы товара. Покупатель оплачивает полную стоимость товара, а продавец забирает второй акционный товар себе", — объясняет Редин.

Часто бывает и так, что, выбрав товар и уточнив его стоимость по ценнику, вы приходите на кассу и обнаруживаете, что на самом деле покупка стоит дороже.

Как правило, продавцы оправдываются фразами, что акция уже завершена или акционный товар закончился.

"Однако продавец не вправе по собственному усмотрению пересматривать цену, не проинформировав об этом покупателя", — отмечает эксперт.

Акция адресована потребителям, и они воспринимают ее как ценник со скидкой. По закону "О защите прав потребителей" продавец обязан своевременно предоставлять покупателю достоверную информацию о товарах, предоставляющую возможность их правильного выбора. Такая информация в обязательном порядке должна содержать цену в рублях и условия приобретения товаров, работ, услуг. Какие товары и услуги подорожают этим летом быстрее других

"Если эти требования не соблюдаются, то можно говорить о правонарушении в виде обмана потребителя, то есть преднамеренном введении его в заблуждение путем ложного заявления, обещания, а также умолчания о фактах, которые могли бы повлиять на совершение сделки", — настаивает Редин. За такое нарушение продавцу грозит штраф до 50 тысяч рублей.

Кроме того, любая акция направлена на привлечение внимания к товарам и их продавцу, поэтому, как правило, она подпадает под понятие рекламы, а значит, должна соблюдать и требования Федерального закона "О рекламе", согласно которому необходимо указать сроки проведения мероприятия, количество призов и т.п. За нарушение продавцам грозит штраф до 500 тысяч рублей.

При покупке в интернет-магазине также достаточно подводных камней. Во-первых, в период акций в популярных сетях появляются поддельные страницы, а во-вторых, онлайн-продавцы также манипулируют ценой. "Стоимость товара может внезапно поменяться после введения в поле данных о банковской карте", — предупреждает Редин.

НЕ ОТХОДЯ ОТ КАССЫ

Чтобы не быть обманутым продавцами, необходимо проверять чек, не отходя от кассы, особенно если вы покупаете товар по акции и внимательно изучать акционные ценники, советует адвокат "Гречкин и Партнеры" Яна Любимова.

"В случае нарушения потребительских прав покупатель может обратиться с жалобой в Роспотребнадзор, а также в прокуратуру", — указывает она.

Мы помним скандалы, связанные с разоблачением популярных сетей с предварительным завышением цен перед сезоном скидок. Часто мы сталкиваемся с ситуацией, когда производитель увеличивает тару продуктов сокращая реальный объем этого продукта, при этом обмана нет – просто мы не готовы читать и вникать характеристики продуктов на этикетке. Эксперт рассказал, когда стоит задуматься о замене смартфона

Попав в подобную ситуацию, вы никогда больше не покупаете этот бренд и отговариваете от этого всех своих знакомых.

"Именно поэтому такая стратегия поведения ведет к быстрому уходу с рынка, ведь власть потребителей при высокой конкуренции в ритейле очень высока, и часто бренды расплачиваются потерей репутации и рынка и за менее серьезные проступки", — заключает Перепелкин.