ТЕРИБЕРКА (Мурманская область), 21 авг — ПРАЙМ. Более 60 инвестиционных проектов из 181 реализуемых в Арктической зоне РФ относятся к туристической отрасли, спорту, гастрономии, здоровому образу жизни, сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Финансисты назвали самые выгодные для инвестирования валюты

"Арктика сегодня является самой крупной в мире экономической зоной и пользуется высоким интересом у бизнеса. В Арктической зоне уже реализуется 181 инвестиционный проект объемом более 267 миллиардов рублей. При этом около трети проектов в АЗ РФ (63 проекта) относятся к туристической отрасли, спорту, гастрономии, здоровому образу жизни", — сказал Чекунков в ходе сессии "Туризм на арктических территориях", которая проходит в рамках VI Арктического фестиваля "Териберка".

По его словам, в частности, на территории Мурманской области реализуется 28 проектов в сфере туризма, в Архангельской области — 12 проектов, в Карелии — 11 проектов.

VI Арктический фестиваль "Териберка", в рамках которого проходят дискуссии о жизни на севере в малых городах, концерты и мастер-классы, открылся в субботу в селе Териберка Мурманской области, где снимался фильм "Левиафан". Он стал площадкой для диалога по экологическому, культурному и гастрономическому трекам. Мероприятие проходит в рамках культурной программы председательства России в Арктическом совете. Оператором выступает фонд "Росконгресс".

Териберка – маленькое село в Мурманской области, которому 150 лет. Однако первое упоминание датируется 16 веком. Оно стало известно всей России после того, как здесь прошли съемки фильма "Левиафан" Андрея Звягинцева. Круглый год сюда приезжают тысячи туристов, чтобы полюбоваться природой, отведать северных деликатесов, сделать яркие фотографии. Согласно официальным данным, ежегодный турпоток в Териберку составляет порядка 40 тысяч человек. Приграничный режим был снят с Териберки только в 2009 году, и она стало практически единственным открытым для посторонних людей поселком с выходом к открытому океану, до которого можно доехать на легковом автомобиле.

В 2015 году в селе начали проводить фестиваль "Териберка. Новая жизнь", который впоследствии переименовали в Арктический фестиваль "Териберка". Сюда съезжаются люди не только из Мурманской области, но и разных городов России – послушать музыку, попробовать деликатесы Баренцева моря, прогуляться по песчаному пляжу.