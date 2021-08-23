В Hays назвали коммуникацию и инициативность главными навыками эффективных специалистов
МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Коммуникация, умение решать проблемы, инициативность и умение сотрудничать являются главными навыками, которые нужны эффективным сотрудникам, пишет газета "Известия", ссылаясь на исследование рекрутинговой компании Hays.
"Более трети (36%) респондентов отметили, что коммуникация — самый важный навык сегодня, 25% сказали, что это умение решать проблемы, 21% выбрали инициативность и 17% — умение сотрудничать", — сказано в тексте исследования.
Исследователи отметили, что наличие у сотрудника надпрофессиональных навыков и гибкости (soft skills) стало приоритетом для работодателя.
Кроме того, коммуникация необходима для работы в команде, взаимодействия внутри коллетива и с другими компаниями. Об этом рассказала директор практик Hays Анна Михеева.
По ее словам, молодым специалистам необходимо указывать в резюме всё, что имеет отношение к их развитию: сертификаты о повышении квалификации, волонтерскую активность, творчество, подработки, проектные работы, хобби, а также посещение профильных офлайн- или онлайн-мероприятий.
https://1prime.ru/business/20210823/834506759.html