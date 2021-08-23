МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Коммуникация, умение решать проблемы, инициативность и умение сотрудничать являются главными навыками, которые нужны эффективным сотрудникам, пишет газета "Известия", ссылаясь на исследование рекрутинговой компании Hays. Эксперт объяснил, почему за вами следят в магазинах

"Более трети (36%) респондентов отметили, что коммуникация — самый важный навык сегодня, 25% сказали, что это умение решать проблемы, 21% выбрали инициативность и 17% — умение сотрудничать", — сказано в тексте исследования.

Исследователи отметили, что наличие у сотрудника надпрофессиональных навыков и гибкости (soft skills) стало приоритетом для работодателя.

Кроме того, коммуникация необходима для работы в команде, взаимодействия внутри коллетива и с другими компаниями. Об этом рассказала директор практик Hays Анна Михеева.

По ее словам, молодым специалистам необходимо указывать в резюме всё, что имеет отношение к их развитию: сертификаты о повышении квалификации, волонтерскую активность, творчество, подработки, проектные работы, хобби, а также посещение профильных офлайн- или онлайн-мероприятий.